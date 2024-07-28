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Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kaldırıma çıkıp, trafoya çarptı; kaza kamerada

DHA
Giriş: 28.07.2024 17:57
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Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kaldırıma çıkıp, trafoya çarptı; kaza kamerada

Bursa'da otomobilin sıkıştırdığı belediye otobüsü kaldırıma çıkıp, elektrik trafosuna çarparak durdu. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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