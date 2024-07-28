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Küçükçekmece'de sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı

DHA
Giriş: 28.07.2024 17:59 Güncelleme: 28.07.2024 17:59
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Küçükçekmece’de sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı

Küçükçekmece'de iddiaya göre, bir kurye güpegündüz sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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