Trabzon'da yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Karadeniz Sahil yolu kapandı ekipler alarma geçti
Trabzon'da etkili olan yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde büyük soruna yol açan sağanak sele, taşkına ve heyelana neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 73 personel 38 iş makinesiyle sahaya müdahale edildiğini açıkladı.
Trabzon'da bugün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış; sele, taşkına ve heyelana sebebiyet vererek hayatı olumsuz etkiledi.
SAĞANAK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ
Trabzon'da etkili olan sağanak yağmur bölgenin özellikle Arsin ilçesinde büyük sorunlar yarattı.
YOLLAR GÖL OLDU
Yollar adeta göle dönerken Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşandı.
73 PERSONEL 38 İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin özellikle doğu ilçelerinde etkili olan yağıştan kaynaklanabilecek sel ve heyelanlara anında müdahale edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Yağışın devam ettiği ilçelerde oluşan aksaklıkların giderilmesi için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada;
Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edilmiş ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız.
İlçenin Örnek ve yol üstü mahallelerinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yol ile birlikte ulaşım sağlanamazken uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
Ekipler heyelan bölgesine ulaşırken yol açma ve temizleme çalışmaları başlatıldı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yaptığı uyarı bildirisi şu şekildeydi:
27.07.2024 Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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