Aşık Veysel’in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Doktorların yakın ilgisi için teşekkürlerini ileten Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.