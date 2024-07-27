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Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 22:01 Güncelleme: 27.07.2024 22:01
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Aşık Veysel’in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı olan 81 yaşındaki Hayriye Özer beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayriye Özer’in kızı Çiğdem Özer annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı Özer, 5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında ailesi ve komşularıyla birlikteyken fenalaştı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer'in beynine pıhtı attığı anlaşıldı ve 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Ailesinin talebi ve doktorların da izniyle İstanbul'a getirilen Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Doktorların yakın ilgisi için teşekkürlerini ileten Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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