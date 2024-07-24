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Zeytinburnu'nda silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu

İHA
Giriş: 24.07.2024 14:02 Güncelleme: 24.07.2024 14:05
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Zeytinburnu’nda silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu

bir kadın, boşandığı kocasının sokağına silahla gelip 'Ya sen öleceksin ya da ben' diyerek tehditler savurdu. Elindeki silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulunan kadına, sivil bir polis üstüne atlayarak engel oldu.

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