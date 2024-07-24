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Elazığ'da 112 kök Hint keneviri ele geçirildi

Giriş: 24.07.2024 17:37 Güncelleme: 24.07.2024 17:57
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Elazığ’da 112 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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