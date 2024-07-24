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Bayrampaşa'da korku dolu anlar! 48 yıllık bir binanın balkonu çöktü | Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Giriş: 24.07.2024 20:08 Güncelleme: 24.07.2024 20:28
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Bayrampaşa’da korku dolu anlar! 48 yıllık bir binanın balkonu çöktü | Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Korku dolu anlar Bayrampaşa'da yaşandı.İddiaya göre, 48 yıllık bir binada balkon çöktü. Büyük bir gürültü çöken balkon paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. bina belediye ekiplerince tahliye edildi. İşte detaylar...

Korku dolu olay Bayrampaşa'da saat 17.20 sıralarında Altıntepsi Mahallesi, Şair Baki Sokakta 48 yıllık 3 katlı binada meydan geldi.

İddiaya göre 3 katlı binanın 1 katındaki balkonu büyük bir gürültüyle çökerken alt katın balkon kısmında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. bina belediye ekiplerince tahliye edildi.

"BİNAYA DEPREMDE GELDİLER BAKTILAR HİÇBİR SORUN ÇIKMADI"
Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Oturuyorduk birden bire tak diye arka balkon çöktü. 1976 yılında yapıldı bina. Binaya depremde geldiler baktılar hiçbir sorun çıkmadı.

İnşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Temelden 6-7 parmak fark var. Yan taraftaki inşaatın mühendisini çağırdık. Bakın adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne bir şey yaptılar. Geldiler bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar. Bir balkon, bir de alt kattaki çökmeden dolayı yanlarda kırılma falan oldu başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

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