Bayrampaşa’da korku dolu anlar! 48 yıllık bir binanın balkonu çöktü | Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

İnşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Temelden 6-7 parmak fark var. Yan taraftaki inşaatın mühendisini çağırdık. Bakın adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne bir şey yaptılar. Geldiler bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar. Bir balkon, bir de alt kattaki çökmeden dolayı yanlarda kırılma falan oldu başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN