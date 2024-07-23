Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı! Dayak yememek için camdan atladı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi aracını satmak için internet sitesine ilan verdi. Satmaya çalıştığı aracın kusurlu çıkması sonucu, otomobili satın almak için şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Alıcı, masraflarının karşılanmasını isteyince taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Bu sırada iş yerinin 1. katına çıkan satıcı dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki 'Orijinal' ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.