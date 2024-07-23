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Elektrik akımına kapılan anne kız hayatını kaybetti! Şanlıurfa'da acı olay...

Giriş: 23.07.2024 12:19 Güncelleme: 23.07.2024 12:19
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Elektrik akımına kapılan anne kız hayatını kaybetti! Şanlıurfa’da acı olay...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan Zehra Elesli (50) ile onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile kızı yaşamını yitirdi. Zehra Elesli (50), kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin damında salça yaparken elektrik akımına kapıldı.

Elesli'nin 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli de annesini kurtarmak isterken akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

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