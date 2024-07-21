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Niğde’de şehit Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:29
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Niğde’de şehit Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi

Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu sona erdi.

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