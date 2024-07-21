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İstanbul'da 45 derece kabusu

İHA
Giriş: 21.07.2024 15:27
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İstanbul’da 45 derece kabusu

Son günlerde İstanbul'da tarihi sıcaklık yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ataşehir nem oranı gece boyunca yüzde 100'ü görerek rekor kırdı. Ataşehir'de yaşayan vatandaşlar sıcaktan uyuyamadıklarını dile getirdi.

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