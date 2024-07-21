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Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu

İHA
Giriş: 21.07.2024 13:57 Güncelleme: 21.07.2024 13:58
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Sarıkamış’ta sevenleriyle buluşan Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Yudum, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle sevenlerini coşturdu.

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