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Uyuşturucu satan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:09 Güncelleme: 20.07.2024 18:11
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Uyuşturucu satan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu ticareti yapan kişiyi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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