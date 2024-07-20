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Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:13 Güncelleme: 20.07.2024 18:13
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Sultangazi’de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

Sultangazi'de kiracısı olduğu daireden "mahkemem var adres değişikliği yapamamam" bahanesiyle bir türlü çıkmayan yabancı uyruklu kiracı, ise evi harabeye çevirerek 250 bin lira zarar verip kayıplara karıştı.

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