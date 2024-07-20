20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kayalığa çarptı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 09:54
ABONE OL
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kayalığa çarptı: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayalığa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör