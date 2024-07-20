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Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 09:56
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Afyonkarahisar’da otobüsle otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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