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Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:05 Güncelleme: 13.07.2024 11:13
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Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı

Muğla'nın Ula ilçesinde, iddiaya göre, freni boşalan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri ve eve çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

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