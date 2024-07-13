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Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Erva temizliğe gittiği evde boğularak öldürüldü cesedi parçalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:53
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Beylikdüzü’nde 23 yaşındaki Erva temizliğe gittiği evde boğularak öldürüldü cesedi parçalandı

Beylikdüzü'nde, bir inşaatta 6 parçaya ayrılmış olarak bulunan ve 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu tahmin edilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Asar'ın babası DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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