13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başsavcısı Şaban Yılmaz şehit kızının bilgisayar hayalini gerçekleştirdi

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 12:32
ABONE OL
Başsavcısı Şaban Yılmaz şehit kızının bilgisayar hayalini gerçekleştirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz’ın 8 yaşındaki kızı Hiranur Sağaz'ın bilgisayar hayalini gerçekleştirdi. Şehit kızı hediye karşısında oldukça memnun olurken, annesiyle birlikte Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çiçek hediye etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör