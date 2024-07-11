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Fatih'te parkta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 10:09
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Fatih’te parkta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih'te bir parkta, küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin parkta darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

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