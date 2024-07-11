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Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 10:39 Güncelleme: 11.07.2024 10:39
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Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu

Bingöl’de paydaş kurumların çalışmaları ve çabaları sayesinde coğrafi işaretli bal, Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescilledi. Bingöl Balı, Türkiye’nin 23’üncü ürünü, bal alanında ise ilk ürünü oldu.

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