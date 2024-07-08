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Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 15:27
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Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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