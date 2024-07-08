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Küçükçekmece'de silahlı saldırıda kan aktı! Bir kişi ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 00:22
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Küçükçekmece’de silahlı saldırıda kan aktı! Bir kişi ağır yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de site içerisindeki restoranların olduğu alanda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği alandaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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