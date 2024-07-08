Kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet de silah ele geçirildi.