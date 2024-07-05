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Hititlerden kalan tuz mağarasına yoğun ilgi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 10:21
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Hititlerden kalan tuz mağarasına yoğun ilgi

Çankırı'da Hititler döneminden bu yana tuz çıkartılan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarası devasa büyüklüğü ile vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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