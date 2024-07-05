Haliç Köprüsü kapandı! Trafik kilit | Asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafikte aksamalar var

Köprünün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor. Bu yolu kullanan sürücüler, yan yol ve alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Zeytinburnu ile Cevizlibağ'dan itibaren başlıyor. Cevizlibağ, Edirnekapı ve Haliç Köprüsü arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerlerken trafik akışı Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra kısmen rahatlıyor.