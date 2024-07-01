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Park yeri tartışmasına damacanayla müdahale etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 12:45 Güncelleme: 01.07.2024 12:45
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Park yeri tartışmasına damacanayla müdahale etti

Esenyurt’ta park yeri nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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