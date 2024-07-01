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Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 10:46
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Evdeki çöpleri değerlendirerek tedavisini tamamladı

Erzurum'da genç yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulan ve tedavi gören Bahtınur Gül, atık malzemelerle yaptığı eşyalarla hayata daha fazla tutundu.

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