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Sıcak havalarda soğuk meyan şerbeti satarak geçimini sağlıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 11:29 Güncelleme: 29.06.2024 11:29
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Sıcak havalarda soğuk meyan şerbeti satarak geçimini sağlıyor

Kilis'te etkili olan sıcak havalarda buz gibi soğuk meyan şerbeti satan Hülya Döner, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de baba mesleğini yaşatıyor. Döner, şerbetçilik yaparak kazandığı parayla engelli eşine bakarken çocuklarının eğitim masraflarını da çıkarıyor.

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