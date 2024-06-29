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Kars’ın tarihi kenti Ani’ye yoğun ilgi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 11:36 Güncelleme: 29.06.2024 11:49
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Kars’ın tarihi kenti Ani’ye yoğun ilgi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen tariki kent ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

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