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Esenyurt'ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 18:27 Güncelleme: 29.06.2024 18:28
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Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada

Esenyurt'ta motosiklet kasklı bir şüpheli, 'alacak verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişinin oto galerisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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