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Bayrampaşa’da çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 18:00 Güncelleme: 29.06.2024 18:00
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Bayrampaşa’da çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı

Bayrampaşa’da bir sanayi sitesinde yol bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çöken yolun çukuruna düşen forklift'in vinç yardımıyla çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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