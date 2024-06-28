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Trabzon'da katil İsrail'e protesto!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 21:22
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Trabzon’da katil İsrail’e protesto!

Trabzon'da bir grup, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Filistin lehine slogan atan gruptakiler, gösteriye aileleriyle katılan çocukların şiir okumasının ardından dağıldı.

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