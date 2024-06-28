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Çankırı'da feci olay! İki otomobil birbirine girdi: 8 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 20:11
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Çankırı’da feci olay! İki otomobil birbirine girdi: 8 yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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