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Kürekle cinayete müebbet hapis cezası

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 09:33
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Kürekle cinayete müebbet hapis cezası

Erzincan'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında komşusu olan 4 çocuk babası emekli adamı, evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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