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Köprüde intihar girişimi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 09:28 Güncelleme: 25.06.2024 09:32
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Köprüde intihar girişimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu.

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