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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:46
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Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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