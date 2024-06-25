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Ayvalık'taki çöp depoloma alanında yangın!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:46
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Ayvalık’taki çöp depoloma alanında yangın!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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