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Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 10:46
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Tekirdağ’da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 400 dönüm anız ve buğday ekili alan zarar gördü.

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