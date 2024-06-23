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'Kurban Bayramı'nda otel doluluk oranları beklentiyi aştı'

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:51
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’Kurban Bayramı’nda otel doluluk oranları beklentiyi aştı’

Kurban Bayramı ile başlayan 9 günlük tatil için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri İzmir'de Çeşme Alaçatı oldu. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, 9 günlük tatil süreci boyunca Alaçatı'da otel doluluk oranlarının beklentinin de üstünde olduğunu ve yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

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