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Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:15 Güncelleme: 22.06.2024 12:15
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Gaziantep’te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki iki yemekhanenin de çatısı uçtu.

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