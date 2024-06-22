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Evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:11 Güncelleme: 22.06.2024 12:11
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Evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu.

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