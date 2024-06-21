Yokuş aşağı kaydı iki otomobile ok gibi saplandı! Ankara'da feci kaza
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yokuş aşağı kaydı. Park halindeki 2 otomobile çarpan araç hurdaya dönerken, o sırada karşıya geçmeye çalışan bir yaya ise son anda kurtuldu.
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yokuş aşağı hızla ilerlediği sırada park halindeki iki araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yolun karşısına geçen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu.
YAYA CANININ SON ANDA KURTARDI
Kaza, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde 12.35'te meydana geldi. 1786. Sokak üzerinde ilerleyen 71 EA 164 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sağduyu Caddesi'ne girdi.
Hızla ilerleyen otomobil park halindeki 06 EKP 362 plakalı ticari kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, park halindeki 06 HH 824 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü park halindeki kamyonun altına girdi ve araçta sıkışarak yaralandı.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Çevredeki vatandaşların durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesiyle, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Otomobilin yokuş aşağıya hızla indiği noktada bulunan bir kişi ise araçtan kıl payı kaçarak muhtemel bir faciadan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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