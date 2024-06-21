Yokuş aşağı kaydı iki otomobile ok gibi saplandı! Ankara’da feci kaza

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesiyle, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.



Otomobilin yokuş aşağıya hızla indiği noktada bulunan bir kişi ise araçtan kıl payı kaçarak muhtemel bir faciadan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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