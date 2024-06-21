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Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 16:29 Güncelleme: 21.06.2024 16:32
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Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçıların gölün sığ sularında sazlıklar içerisinde yavrularıyla birlikte görüntülediği yaban domuzu sürüsü dikkat çekti.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesi'nde göl açıklarında tekne üzerinde ağ seren balıkçılar, sazlıklar arasında birden beliren ve sığ suda peş peşe koşan domuz sürüsünü görünce cep telefonlarıyla kayıt yapmaya başladı.

Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

"AL YÜZEN DOMUZ"

Çok sayıda yaban domuzu ve peşinden koşan yavrularını sazlıklarda görüntüleyen balıkçılardan birisinin, "Al yüzen domuz. Sazdan çıkmıyor, sazın içinde yaşıyorlar. Göz alabildiğince sazlık burada" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getiren cümleleri de kayıtlara yansıdı.

İŞTE O ANLAR

Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

Balıkçıların daha sonra sosyal medyadan paylaşımını yaptığı yaban domuzu sürüleri görüntüleri izleyen çok sayıda takipçisinden beğeni toplarken paylaşım aldı.

Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

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