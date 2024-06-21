Sürü halinde ortaya çıktılar! Sazlık içinde böyle görüntülendiler

"AL YÜZEN DOMUZ"

Çok sayıda yaban domuzu ve peşinden koşan yavrularını sazlıklarda görüntüleyen balıkçılardan birisinin, "Al yüzen domuz. Sazdan çıkmıyor, sazın içinde yaşıyorlar. Göz alabildiğince sazlık burada" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getiren cümleleri de kayıtlara yansıdı.