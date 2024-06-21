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Türk Kızılayı vekaletle kesilen kurbanları milyonlara ulaştıracak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:55
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Türk Kızılayı vekaletle kesilen kurbanları milyonlara ulaştıracak

Türk Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıyacak.

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