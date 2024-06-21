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Küçükçekmece’de bir kişi parkta ölü bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 13:53
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Küçükçekmece’de bir kişi parkta ölü bulundu

Küçükçekmece’de bir parkta bir kişi bankta ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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