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Tatil için geldiği memleketinde boğuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 18:37
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Tatil için geldiği memleketinde boğuldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan kişinin, tatil için memleketi Eynesil’e geldiği ve İzmit’te ilaç mümessili olduğu ortaya çıktı.

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