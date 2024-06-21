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Alanya'da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 18:17
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Alanya’da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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