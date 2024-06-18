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Yuvadan düşen yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 14:08
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Yuvadan düşen yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesinde rüzgardan dolayı yuvaları devrilen yavru leylekler, yuvadan düştü. İtfaiye ekipleri önce leyleklere su içirdi ardından yuvayı yeniledi.

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