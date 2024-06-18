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Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Mahkemeden flaş karar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 14:22
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Adana’da akıllara durgunluk veren olay! Mahkemeden flaş karar

Adana'da apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide U.'nun (44) yan daireden balkona atlayarak evine giren Gökhan Kızılyer (44), 'Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kızılyer, 'Basit cinsel saldırı'nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.

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